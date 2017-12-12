Число задержанных в США мигрантов с Кубы сильно уменьшилось в 2017 году

ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Число задержанных в США мигрантов с Кубы уменьшилось в 2017 году более чем на 60%, сообщили в госдепартаменте.

По информации ведомства, этот вопрос обсуждался в понедельник в Вашингтоне на встрече представителей госдепартамента и МИД Кубы по вопросам миграции.

"Делегации обсудили существенное сокращение нерегулярной миграции из Кубы в США с момента имплементации совместного заявления (двух стран) в январе 2017 года. Число кубинских мигрантов, задержанных в пунктах въезда, уменьшилось на 64% с 2016 по 2017 финансовый год", — говорится в сообщении,

Кроме того, на 71% за тот же период сократилось число кубинских мигрантов, которые пытаются попасть в США по морю.

Власти США в свою очередь выдали документы 20 тысячам мигрантов, выполнив тем самым свои ежегодные обязательства, отмечают в госдепартаменте.

США и Куба в 2015 году восстановили дипломатические отношения, которые были прерваны более 50 лет после кубинской революции. Нынешняя администрация США проводит более жесткий курс в отношении Кубы, но не отменяет основных решений прежней администрации Барака Обамы в отношение этой страны.