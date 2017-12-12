Посольство России в США призвало к бдительности после взрыва в Нью-Йорке

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне призвало находящихся в США россиян после взрыва в Нью-Йорке быть бдительными и избегать мест массового скопления людей.

"С тревогой восприняли сообщение о произошедшей сегодня утром попытке теракта в Нью-Йорке. Генконсульство России не располагает данными о том, что среди пострадавших были россияне. Призываем наших сограждан сохранять бдительность и избегать массовых скоплений людей", — говорится в заявлении пресс-секретаря дипмиссии Николая Лахонина.

В посольстве также отметили, что Россия и США могут защитить своих граждан от террористических атак за счет сотрудничества. "Методы международного терроризма одинаковы по всему миру. России они хорошо известны. Наша страна неоднократно становилась объектом таких атак. Только объединенными и скоординированными действиями, в том числе через возобновление антитеррористических усилий спецслужб, можно обеспечить надежную безопасность гражданам наших стран", — заявил Лахонин.

Взрыв в переходе

В понедельник в Нью-Йорке на Манхэттене в подземном переходе произошел взрыв. По предварительным данным, подозреваемый 27-летний Акайед Улла привел в действие привязанное к телу "импровизированное взрывное устройство низкого качества". Сам он получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.

По данным СМИ, Улла выбрал место для осуществления теракта, "вдохновившись" прошлогодним нападением на рождественскую ярмарку в Берлине. При этом он хотел отомстить за американские удары по объектам ИГ* в Сирии.

По информации полиции, Улла собрал бомбу в своей квартире в Бруклине по инструкции, найденной в интернете. При изготовлении он использовал новогоднюю гирлянду, трубу, девятивольтовую батарею и спички.

Водитель такси

Улла приехал в США по иммиграционной визе из Бангладеш 21 февраля 2011 года. Он на законных основаниях обладает видом на жительство в стране. В Нью-Йорке он работал водителем такси, но срок его лицензии истек.

Президент США Дональд Трамп после теракта в Нью-Йорке подчеркнул необходимость принятия конгрессом США реформ, в том числе в иммиграционной сфере. Глава государства отметил, что предполагаемый террорист прибыл в Соединенные Штаты по программе так называемой семейной миграции, что "несовместимо с национальной безопасностью".

* Террористическая группировка, запрещенная в России