США осудили идею Мадуро ограничить участие оппозиции в выборах президента

ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Госдепартамент США в понедельник осудил намерение президента Венесуэлы Николаса Мадуро ограничить участие оппозиции в президентских выборах в стране и призвал главу государства пойти на компромисс со своими политическими оппонентами.

"Соединенные Штаты осуждают угрозу президента Мадуро запретить оппозиционным партиям участвовать в президентских выборах в следующем году… Президентские выборы не могут быть легитимными, если кандидаты и партии не могут свободно участвовать в выборах", — говорится в заявлении госдепартамента.

В ведомстве напомнили, что правительство Венесуэлы и члены политической оппозиции намерены встретиться 15 декабря в Доминиканской Республике для обсуждения сроков и процесса проведения президентских выборов.

"Мы призываем правительство Венесуэлы согласовать сроки проведения свободных, справедливых, транспарентных президентских выборов под наблюдением на международном уровне", — отмечается в заявлении.

Ранее Мадуро потребовал от Национального учредительного собрания страны не допустить к следующим выборам оппозиционные партии, которые отказались участвовать в муниципальных выборах в воскресенье и призвали к бойкоту голосования.