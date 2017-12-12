Эрдоган поблагодарил Путина на русском языке

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил его на русском языке. После того, как Путин завершил свое выступление, турецкий лидер произнес в микрофон "спасибо". Затем главы государств перед камерами пожали друг другу руки.

Плотная координация

Главной темой встречи двух лидеров, состоявшейся в понедельник в Анкаре, стало урегулирование конфликта в Сирии. Накануне визита в турецкую столицу Путин объявил о выводе из арабской республики значительной части российского воинского контингента.

Глава государства отметил позитивный вклад Турции и ее президента Реджепа Эрдогана в укрепление режима прекращения огня в Сирии. "Как страны-гаранты астанинского процесса, продолжаем работать над укреплением режима прекращения боевых действий, обеспечением устойчивого функционирования зон деэскалации, повышением доверия между сторонами конфликта", — заявил Путин по итогам переговоров, отметив позитивный вклад Турции в работу по примирению сторон.

Путин и Эрдоган также обсудили ситуацию вокруг Иерусалима — ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании этого города столицей Израиля и подписал документ о переносе в него американского посольства из Тель-Авива. Путин заявил, что Решение Трампа не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а может ее дестабилизировать, перечеркнув перспективы палестино-израильского мирного процесса. По словам Эрдогана, США совершили "безответственный шаг", а позиции России и Турции по этому вопросы схожи.

Блиц-турне

До визита в Анкару Владимир Путин побывал на авиабазе Хмеймим в Сирии и в Каире, проведя переговоры с своими коллегами Башаром Асадом и Абдель Фаттахом ас-Сиси.

На авиабазе Хмеймим Путин отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из САР. Президент отметил, что они блестяще выполнили свою задачу — Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

Башар Асад поблагодарил Путина за эффективное участие Москвы в борьбе с терроризмом. Российский президент сообщил Асаду, что Москва надеется совместно с Турцией и Ираном наладить мирную жизнь и политический процесс в Сирии.

В Каире Путин и ас-Сиси обсудили палестино-израильское урегулирование на фоне решения Трампа по Иерусалиму. Кроме того, Россия и Египет договорились усилить координацию для содействия политическому урегулированию в Сирии. В ходе встречи две страны подписали акты о вступлении в силу контрактов по проекту строительства с участием России первой египетской АЭС "Эд-Дабаа".