Журнал New Yorker уволил журналиста за домогательства

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Журнал New Yorker уволил одного из своих ведущих журналистов Райана Лиццу за домогательства, говорится в заявлении журнала.

"New Yorker недавно узнал, что Райан Лицца допустил, с нашей точки зрения, неподобающее сексуальное поведение. Мы рассмотрели этот вопрос и в результате порвали связи с ним", — говорится в заявлении журнала.

Лицца также работал комментатором на CNN, но не появлялся на канале около двух недель.

Лицца известен с тем, что стал причиной увольнения директора Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи. Лицца в июле записал и обнародовал телефонный разговор со Скарамуччи, который в непечатных выражениях критиковал своих коллег по администрации. В результате Скарамуччи был уволен лишь на 10-й день после назначения.

В последние месяцы ряд деятелей кино, журналистов и политиков в США ушли в отставку на фоне обвинений в домогательствах. Наиболее высокопоставленным политиком стал сенатор Эл Франкен, также был уволен со всех постов видный кинопродюсер Харви Вайнштайн, де-факто завершилась карьера актера Кевина Спейси и комика Луи Сикея, а также многих других.