Путин назвал дестабилизирующим решение Трампа по Иерусалиму

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а может дестабилизировать ее, этот шаг может перечеркнуть перспективы палестино-израильского мирного процесса, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Разрешение конфликта, по словам российского лидера, требует долгосрочных и справедливых договоренностей, отвечающих интересам всех сторон, а шаги, предвосхищающие это, являются контрпродуктивными. Россия полностью поддерживает все решения, которые были приняты ранее по этому вопросу СБ ООН, отметил Путин.

"Сумасшедший шаг"

Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и анонсировал перенос в этот город американского посольства. Американский лидер отметил, что более 20 лет США откладывали принятие этого шага, опасаясь, что он навредит мирному урегулированию в регионе. Трамп заявил, что, несмотря на это, Израиль и Палестина не приблизились к разрешению конфликта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Трампу за "отважное и справедливое решение". Он заявил, что признание Иерусалима израильской столицей является "важным шагом к миру" и пообещал сохранить статус-кво святых мест в городе.

Палестина, в свою очередь, назвала решение Трампа "сумасшедшим шагом" и отказалась от дальнейшего посредничества Вашингтона в деле продвижения мирных переговоров по ближневосточному урегулированию. Палестинский лидер Махмуд Аббас еще до официального заявления Трампа предупредил его о серьезных последствиях признания Иерусалима столицей Израиля для мирного процесса, безопасности и стабильности в регионе и мире.

По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались многотысячные протесты, в которых пострадали уже сотни человек.

История вопроса

Израильская сторона считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, отмечая особую важность восточных районов в историческом центре города, которые были отбиты полвека назад у Иордании и позднее аннексированы.

Большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из ключевых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, которые заявляют о своих правах на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.

Решение о признании Иерусалима израильской столицей было принято конгрессом США еще в 1995 году. Реализация этого решения откладывалась прежними администрациями США.