В Каталонии столкновения с полицией произошли из-за произведений искусства

МАДРИД, 11 дек – РИА Новости. Столкновения между правоохранителями и протестующими произошли в каталонском городе Льейда возле местного музея, сообщает телеканал 24 Horas.

Причиной протестов стало судебное решение, принятое еще в 2015 году, о передаче 44 произведений искусства эпохи Средневековья в соседний Арагон, в монастырь, расположенный в Вильянуэва-де-Сихена, откуда они были вывезены в 1980-1990 годы. Монашки из-за сложного финансового положения монастыря, основанного еще в XII веке, продавали произведения искусства каталонскому женералитету, общая сумма составила более 10 миллионов песет (около 60 тысяч евро). В 1923 году монастырь был объявлен памятником национального значения, и монашки, согласно судебному постановлению, не имели права продавать произведения. До сих пор не ясно, кто будет возмещать женералитету расходы.

Решение было оспорено мэрией города и женералитетом, однако, несмотря на это, в минувший четверг суд дал разрешение Гражданской гвардии на изъятие экспонатов.

Политический окрас

На рассвете в музей прибыли сотрудники каталонской полиции Mossos d'Esquadra и Гражданской гвардии Испании, чтобы обеспечить перепись и вывоз произведений. Несколько сот человек собрались у здания, чтобы выразить протест.

Главной причиной недовольства протестующих стал тот факт, что выполнение судебного решения, адресованного каталонскому женералитету, происходит в ситуации действия прямого правления испанского правительства в Каталонии. То есть распоряжение о перевозе произведений искусства давал министр культуры страны Иньиого Мендес де Виго.

"Несмотря на то, что решения по апелляции нет, статья 155 (конституции, применение которой позволило ввести прямое правление Мадрида в автономном сообществе – ред.) сделало возможным, что сегодня произведения музея Льейды будут изъяты при помощи силы", — написал в Twitter депутат от "Левых республиканцев Каталонии" в конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) Жоан Тарда.

Он лично присутствовал на акции протеста. При этом против отправки экспонатов в монастырь выступили и представители партий, поддерживающих территориальную целостность Испании. Так, лидер каталонских социалистов Микель Исета заявил, что необходимо было дождаться рассмотрения апелляции, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Картины уехали, никто не пострадал

Пострадавших в результате потасовки между протестующими и полицией, которая применила резиновые дубинки, нет. Грузовик, в который были помещены произведения, отправился в Арагон.

"Судебные решения необходимо выполнять", — заявил премьер Испании Мариано Рахой, комментируя ситуацию.

Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон выразил несогласие с действиями испанской полиции. "Ночью и используя военизированную полицию, как всегда, воспользовались государственным переворотом, чтобы безнаказанно ограбить Каталонию", — написал он в Twitter.

Это не первый случай, когда каталонские музеи вынуждены отдавать хранящиеся там произведения монастырю. В 2016 году 53 экспоната Национального музея искусства Каталонии также были возвращены монастырю Сихены.