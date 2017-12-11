В Каталонии столкновения с полицией произошли из-за произведений искусства

МАДРИД, 11 дек – РИА Новости. Столкновения между правоохранителями и протестующими произошли в каталонском городе Льейда возле местного музея, сообщает телеканал 24 Horas.
Решение было оспорено мэрией города и женералитетом, однако, несмотря на это, в минувший четверг суд дал разрешение Гражданской гвардии на изъятие экспонатов.
Политический окрас
На рассвете в музей прибыли сотрудники каталонской полиции Mossos d'Esquadra и Гражданской гвардии Испании, чтобы обеспечить перепись и вывоз произведений. Несколько сот человек собрались у здания, чтобы выразить протест.
Главной причиной недовольства протестующих стал тот факт, что выполнение судебного решения, адресованного каталонскому женералитету, происходит в ситуации действия прямого правления испанского правительства в Каталонии. То есть распоряжение о перевозе произведений искусства давал министр культуры страны Иньиого Мендес де Виго.
Он лично присутствовал на акции протеста. При этом против отправки экспонатов в монастырь выступили и представители партий, поддерживающих территориальную целостность Испании. Так, лидер каталонских социалистов Микель Исета заявил, что необходимо было дождаться рассмотрения апелляции, прежде чем предпринимать какие-либо действия.
Картины уехали, никто не пострадал
Пострадавших в результате потасовки между протестующими и полицией, которая применила резиновые дубинки, нет. Грузовик, в который были помещены произведения, отправился в Арагон.
"Судебные решения необходимо выполнять", — заявил премьер Испании Мариано Рахой, комментируя ситуацию.
Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон выразил несогласие с действиями испанской полиции. "Ночью и используя военизированную полицию, как всегда, воспользовались государственным переворотом, чтобы безнаказанно ограбить Каталонию", — написал он в Twitter.
Это не первый случай, когда каталонские музеи вынуждены отдавать хранящиеся там произведения монастырю. В 2016 году 53 экспоната Национального музея искусства Каталонии также были возвращены монастырю Сихены.