В Вильнюсе проходят "Похороны литовского высшего образования"

ВИЛЬНЮС, 11 дек – РИА Новости. В Вильнюсе проходит акция протеста "Похороны литовского высшего образования", подготовленная членами академического сообщества Литвы. Они требуют адекватного финансирования сферы образования и соответствующих поправок в государственный бюджет страны на будущий год, сообщает Sputnik Литва.

На окнах Вильнюсского университета появились траурные черные ленты. Таким образом, организаторы акции пытаются привлечь внимание Сейма к проблеме низких зарплат учителей и преподавателей в Литве.

"Мы хотим донести парламентариям, что если не будут приняты меры, высшее образование придется похоронить", — говорится в сообщении организаторов акции.

Участники протеста требуют повышения заработной платы учителям и преподавателям на 50% в будущем году, а в дальнейшем, чтобы она постепенно приблизилась к среднему показателю оплаты труда соседних стран.

Они также требуют финансирования научных исследований и завершения реформ в сфере образования.

Во вторник в Сейме Литвы будет утвержден план государственного бюджета на 2018 год и решение по зарплатам преподавателей.

Сейчас зарплаты литовских учителей и преподавателей составляют 500-600 евро, что является достаточно низким уровнем для сферы образования в Европе.

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