Киев призвал "прекратить политизацию" ситуации с законом об образовании

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. МИД Украины считает, что выводы Венецианской комиссии по новому закону об образовании помогут его внедрению с учетом интересов нацменьшинств и украинского языка, призывает воздержаться от их свободной интерпретации и прекратить политизацию вопроса.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу. Заседание комиссии состоялось 8 декабря, в понедельник выводы были обнародованы на сайте комиссии.

"Мы считаем, что опубликованные 11 декабря этого года рекомендации, содержащиеся в официальном заключении, помогут внедрять закон с их учетом в интересах украинского языка как государственного, а также с учетом важности обеспечения развития языков национальных меньшинств Украины для самоидентификации и в местах компактного проживания", — говорится в заявлении, обнародованном в понедельник на сайте МИД Украины.

В министерстве считают, что решение Венецианской комиссии позволяет перевести вопрос дальнейшей имплементации образовательной реформы на Украине исключительно в экспертное русло.

"В этой связи призываем воздержаться от дальнейшего свободного толкования упомянутых рекомендаций, прекратить политизацию вопроса нового образовательного закона, его использование для спекуляций и конфронтации. Мы рассчитываем в этом на конструктивный подход со стороны наших иностранных партнеров, готовы предоставлять полную и содержательную информацию о следующих шагах Украины в этом направлении, чтобы процесс образовательной реформы происходил прозрачно и не становился предметом дальнейших недоразумений", — говорится в заявлении.

Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого закона.

Минобразования Украины ранее заявило, что Киев поддерживает рекомендацию Венецианской комиссии о продлении переходного период для имплементации статьи об образовании на языках нацменьшинств после 2020 года. Также министерство образования Украины заявило, что согласно с позицией Венецианской комиссии о необходимости детализации статьи об образовании на языках нацменьшинств и готово разрабатывать подходы к обучению нацменьшинств с учетом их нужд.