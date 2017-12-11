Путин прибыл во Дворец Эрдогана для переговоров

Президент РФ Владимир Путин во время совместного с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси заявления для прессы. 11 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин во время совместного с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси заявления для прессы. 11 декабря 2017

АНКАРА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец главы Турции для переговоров.

Борт российского лидера приземлился в аэропорту Эсенбога в Анкаре. Ранее в понедельник Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии, где заявил о начале вывода российской группировки, а затем отправился в Египет для переговоров с президентом страны.

Эрдоган на крыльце поприветствовал российского президента рукопожатием, после чего они прошли в здание, где и пройдут переговоры в узком и расширенном составах.