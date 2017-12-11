Профсоюзы Молдавии выступили против отмены 8 Марта и 1 Мая

КИШИНЕВ, 11 дек – РИА Новости. Профсоюзы Молдавии выступили против отмены выходных дней — 8 Марта и 1 Мая, сообщил глава Национальной конфедерации профсоюзов страны (НКПМ) Олег Будза.

По его словам, организация не получила ни одного официального предложения об изменении статьи 111 Трудового кодекса республики.

Ранее Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предложило отменить выходные 8 Марта и 1 мая, а вместо этого с 31 декабря по 2 января сделать мини-каникулы.

Будза отметил, что, по данным прессы, такое предложение поступило на заседании трехсторонней рабочей группы, в состав которой входит представитель НКПМ.

"Мы не будем поддерживать идею увеличения количества дней зимнего отдыха за счет сокращения нерабочих дней 8 Марта и 1 Мая", — приводит заявление Будзы Sputnik Молдова.

По его словам, молдавские предприниматели не воспротивились идее сокращения числа праздничных выходных, а лишь выступили за более четкое и ясное регламентирование дней отдыха и правил их изменения.

Будза рассказал, что на трехсторонней встрече было предложено два варианта увеличения зимних мини-каникул: "либо за счет местных храмов населенных пунктов, либо путем отказа от нерабочих дней 7 и 8 января, когда празднуется Рождество по старому стилю".

"Но никогда не велись разговоры об увеличении зимних мини-каникул для молдавских граждан за счет 8 Марта и 1 Мая", — подчеркнул глава НКПМ.

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