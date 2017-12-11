Дайверы сняли на видео неудавшееся "нападение" большой белой акулы

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В ЮАР дайверам удалось снять на видео неожиданную встречу с большой белой акулой. Запись была опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как морской хищник подплывает к ничего не подозревающему аквалангисту, как будто готовится на него напасть. В последний момент акула поворачивает в сторону, едва не коснувшись своей "жертвы". Дайвер, в свою очередь, еле успевает втянуть голову в плечи.

Видеоролик был первоначально размещен в воскресенье в Facebook, сам инцидент произошел у побережья ЮАР и был снят сыном дайвера, уточняет 9news.com.au. Неизвестно, действительно ли акула хотела напасть на аквалангистов и по какой причине не стала этого делать. При этом некоторые пользователи YouTube предположили, что хищник просто решил "поиграть" с человеком.