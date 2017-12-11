Манафорт и Гейтс останутся под домашним арестом до 16 января

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его партнер по бизнесу Рик Гейтс останутся под домашним арестом до 16 января, но суд рассмотрит ходатайство защиты об ослаблении условий содержания, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на судью федерального суда в Вашингтоне.

Следующее заседание суда состоится 16 января, и до этого момента Манафорт и Гейтс останутся под домашним арестом.

При этом судья повторила требование к Манафорту не общаться со СМИ с целью повлиять на результат процесса. Ранее обвинение требовало отменить условия уже почти согласованной сделки об освобождении Манафорта до суда на том основании, что тот помогал редактировать статью о своем деле в украинской газете. По мнению обвинения, это доказывает, что Манафорт пытается повлиять на исход процесса. Защита это отрицает.

Манафорту и его бывшему заместителю и деловому партнеру Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства.

Обвинение считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.

Защита предложила 10 миллионов долларов залога за освобождение Манафорта до суда.