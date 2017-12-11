Лидер "Океана Эльзы" заявил, что не хочет быть президентом Украины

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Лидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук не планирует баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году, заявил он в понедельник в своем блоге на сайте издания "Украинская правда".

Ранее был обнародован соцопрос, согласно которому Вакарчук занимает третье место в рейтинге будущих президентских выборов. В частности, если бы выборы президента Украины состоялись сейчас, то Вакарчуку отдали бы свои голоса 12,1% избирателей. Первое место в рейтинге занимает действующий президент страны Петр Порошенко (16,1%), второе — лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (14,4%).

"Вы знаете, что я никогда не заявлял о президентских амбициях. Не собираюсь делать этого и сейчас. Власть как таковая меня не интересует", — написал Вакарчук.

По его мнению, на Украине необходимо провести десять реформ для того, чтобы она стала "страной мечты". Среди них Вакарчук называет создание независимого антикоррупционного суда, изменение избирательного законодательства, приватизацию, реформирование СБ Украины, госслужбы.

Он также призвал всех, кто знает, как сделать Украину страной мечты, делиться своими идеями в соцсетях. Эту идею поддержал украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

"Всегда считал, что нам нужна общественная дискуссия о том, каким должен быть наш украинский проект…. Реформам нужны реформаторы, а не наоборот", — написал Климкин на своей странице в Twitter в понедельник.