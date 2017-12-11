Аваков заявил, что ему неизвестно об обстреле машины Януковича в 2014 году

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков в ходе допроса в суде по делу против экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, заявил, что ему неизвестны факты обстрела машины бывшего главы государства.

Янукович ранее сообщил, что по дороге из Киева в Харьков в феврале 2014 года его машину обстреляли из пневматического оружия. Он также заявлял, что никуда не бежал из столицы, а просто переехал в Харьков из соображений безопасности.

"Я слышал о том, что ему неоднократно угрожали, на одной из его пресс-конференций и слышал об этом разные мотивации, когда он еще двигался по дороге из Донецка… Мне неизвестно, так как я был должностное лицо уже в тот момент, ни одного факта, когда в адрес Януковича кто-то стрелял или что-либо сделал", — сказал Аваков на допросе в качестве свидетеля по делу.

Ранее в понедельник суд допросил в качестве свидетеля по делу Януковича о госизмене экс-премьера Арсения Яценюка. Аваков в период событий на Майдане в феврале 2014 года был депутатом Рады от фракции "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко и одним из его лидеров.

Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину. Суд ранее разрешил допросить на заседании свидетелей стороны обвинения, среди которых президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов.