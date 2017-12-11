Посольство Бангладеш не получало запроса по подозреваемому в ЧП в Нью-Йорке

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Посольство Бангладеш пока не получало запросов от властей США по подозреваемому в организации взрыва в Нью-Йорке, сообщил в понедельник РИА Новости глава пресс-службы дипломатической миссии Самим Хамад.

"Власти США еще не связывались с нашим представительством. Мы только что узнали о новостях из Нью-Йорка", — отметил он.

Ранее сообщалось о том, что организатором взрыва в центре Манхэттена мог быть 27-летний выходец из Бангладеш Акайед Улла, который в последние годы жил в Бруклине.

Как ранее сообщила полиция, инцидент произошел в понедельник на 42-й улице между 7 и 8 авеню в восточной части Манхэттена. По предварительным данным, на теле подозреваемого было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "сознательно привел в действие".