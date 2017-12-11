Момент взрыва в центре Нью-Йорка попал на видео

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва в центре Нью-Йорка.

Видеозапись была сделана камерами наблюдения транспортной станции на Манхэттене.

UPDATE: CCTV footage of the moment of explosion inside the transit tunnel in Manhattan pic.twitter.com/ynIWS4Uf0c — BREAKING NEWS (@NewsAlertHQ) 11 декабря 2017 г.

Ранее стало известно, что в центре Нью-Йорка прогремел взрыв. По информации СМИ, подозреваемый пытался пронести бомбу в здание транспортной станции. Кроме того, неподалеку от места происшествия были найдены и другие взрывные устройства. В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе и сам злоумышленник. Полиция связывает произошедшее с терроризмом.