СМИ: подозреваемый во взрыве в Нью-Йорке мог находиться под влиянием ИГ*

Полицейские в центре Манхэттена после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Полицейские в центре Манхэттена после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Подозреваемый в организации взрыва в Нью-Йорке мог находиться под влиянием запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Как сообщили источники в правоохранительных органах, подозреваемый, который находился под влиянием террористической группировки "Исламское государство", попытался пронести взрывное устройство на станцию метро", — отмечает издание.

В понедельник начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил заявил на пресс-конференции, что взрыв на Манхэттене связан с терроризмом.

По информации телекомпании ABC, которая ссылается на полицейский источник, подозреваемый серьезно ранен, но выжил при взрыве самодельного взрывного устройства. Общее число пострадавших составило четыре человека, сообщила пожарная служба города.

* Террористическая организация, запрещенная в России.