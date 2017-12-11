В результате взрыва в Нью-Йорке пострадали четыре человека

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Подозреваемый в организации взрыва в центре Нью-Йорка получил серьезные ранения, еще три человека — незначительные, сообщили в понедельник представители городских властей.

​В генеральном консульстве России в Нью-Йорке рассказали РИА Новости, что пока не располагают данными о том, ранены ли россияне.

Взрыв прогремел сегодня на пересечении 42-й улицы и 8-й авеню в восточной части Манхэттена рядом с крупным автобусным терминалом. Полиции удалось установить личность подозреваемого. Это 27-летний мужчина из Бруклина, которого зовут Акайед Улла.

Fox News со ссылкой на местные власти передал, что подозреваемый жил в США по меньшей мере семь лет. По данным газеты New York Post, он может быть выходцем из Бангладеш.

"Предварительное расследование показывает, что на этом мужчине было импровизированное взрывное устройство низкого качества, привязанное к его телу. Он сознательно привел устройство в действие", — сообщил начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил.

По его словам, подозреваемый взят под стражу и находится в больнице.