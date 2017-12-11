Губернатор штата Нью-Йорк рассказал о пострадавших при взрыве в Манхэттене

Полицейский на автовокзале Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Полицейский на автовокзале Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. При взрыве на Манхэттене пострадали несколько человек, сообщил в понедельник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

"При взрыве ранения получили несколько человек. Мы надеемся, что они незначительные", — сообщил Куомо на пресс-конференции.

Он отметил скоординированную работу всех правоохранительных структур. По его словам, на месте преступления находятся сотрудники ФБР. Также губернатор заверил, что работа всех городских служб будет восстановлена в полном объеме.

По информации телекомпании ABC, которая ссылается на полицейский источник, подозреваемый серьезно ранен, но выжил при взрыве самодельного взрывного устройства. Общее число пострадавших составило четыре человека, сообщила пожарная служба города.