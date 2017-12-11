В Аммане прокомментировали решение МУС пожаловаться на Иорданию

АММАН, 11 дек — РИА Новости. Решение Международного уголовного суда (МУС) обратиться с жалобой на Иорданию в Совбез ООН является политическим шагом на фоне противодействия Аммана решению США по Иерусалиму, заявил глава парламентского комитета Иордании по международным делам Раид аль-Хазале.

МУС в понедельник заявил, что передаст вопрос отказа Иордании от сотрудничества на рассмотрение СБ ООН, после того как в марте власти страны не стали задерживать участвовавшего в саммите Лиги арабских государств президента Судана Омара аль-Башира. В отношении аль-Башира действует ордер на арест МУС по обвинению в геноциде.

"Решение МУС в отношении Иордании – это политическое решение, учитывая, что Иордания играет сейчас основную роль в защите Иерусалима и противостоит американскому решению", — заявил РИА Новости аль-Хазале, комментируя ситуацию.

Его коллега депутат Салех аль-Армуты отметил РИА Новости, что Иордания была одной из первых арабских стран, присоединившихся к римскому статуту МУС, а нынешнее решение суда можно считать политическим, особенно на фоне вчерашнего заявления депутатов о возможности пересмотра мирного договора с Израилем.

Аль-Хазале заявил об активности "еврейского лобби", которое пытается открыть фронты против тех, кто ему противостоит", а его коллега аль-Армуты пообещал потребовать в парламенте выхода Иордании из-под юрисдикции МУС.

С 21 июля 2008 года в отношении Омара аль-Башира действует ордер на арест МУС по обвинению в геноциде в связи с конфликтом в Дарфуре, где, как утверждается, проводились этнические чистки.

Король Иордании Абдалла II, накануне решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, предостерег его от шагов вне всеобъемлющего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, предусматривающего создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Иордания является одним из двух арабских государств наряду с Египтом, имеющих мирный договор с Израилем.