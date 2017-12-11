Киевский суд начал допрос главы МВД Украины по делу Януковича о госизмене

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Главы МВД Украины Арсен Аваков в понедельник дает показания в ходе заседания Оболонского районного суд Киева по делу против бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

Ранее в понедельник суд допросил в качестве свидетеля по делу Януковича о госизмене экс-премьера Арсения Яценюка.

Аваков в период событий на Майдане в феврале 2014 года был народным депутатом от фракции "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко и одним из его лидеров.

Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Суд ранее разрешил допросить на заседании свидетелей стороны обвинения, среди которых президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие.