ВВС НАТО пять раз за неделю сопроводили самолеты ВКС РФ, заявили в Литве

ВИЛЬНЮС, 11 дек — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, за неделю пять раз поднимались в международное пространство над Балтикой для сопровождения самолетов РФ, заявило в понедельник Минобороны Литвы.

Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с 1 сентября выполняют истребители ВВС США F-15 Eagle с авиационной базы, расположенной в литовском городе Шяуляй.

"С 4 по 10 декабря, истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции пять раз поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем с целью опознания и сопровождения российских самолетов", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Литвы.

По данным оборонного ведомства балтийской республики, в период с 4 по 10 декабря были сопровождены самолеты Ил- 20, Ил-76, Ту-134, Су-27.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.