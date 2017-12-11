Россия и Египет заинтересованы в стабильности Ливии, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси во время встречи в Каире. 11 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси во время встречи в Каире. 11 декабря 2017

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Россия и Египет заинтересованы в обеспечении безопасности и суверенитета Ливии, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси.

"Россия и Египет также заинтересованы в обеспечении стабильности и безопасности в Ливии, восстановлении ее суверенитета, территориальной целостности", — сказал Путин.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.