Россия и Египет договорились об обмене информацией для борьбы с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси во время встречи в Каире. 11 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси во время встречи в Каире. 11 декабря 2017

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились об обмене разведывательной информацией для борьбы с терроризмом, сообщил президент Египта по итогам российско-египетских переговоров.

"Мы с господином президентом Путиным вместе сделали акцент на обмене информацией между компетентными органами в обеих странах для того, чтобы бороться против терроризма и дестабилизации региона (Ливы), особенно потому, что большинство боевиков сейчас переходит из этих горячих точек на Ближнем Востоке в другие места в регионе", — заявил ас-Сиси по итогам встречи с Путиным в Каире.

Он отметил, что они призвали все страны не дать возможности террористам распространиться в другие регионы.