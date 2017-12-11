Россия и Египет договорились об обмене информацией для борьбы с терроризмом

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились об обмене разведывательной информацией для борьбы с терроризмом, сообщил президент Египта по итогам российско-египетских переговоров.
"Мы с господином президентом Путиным вместе сделали акцент на обмене информацией между компетентными органами в обеих странах для того, чтобы бороться против терроризма и дестабилизации региона (Ливы), особенно потому, что большинство боевиков сейчас переходит из этих горячих точек на Ближнем Востоке в другие места в регионе", — заявил ас-Сиси по итогам встречи с Путиным в Каире.
Он отметил, что они призвали все страны не дать возможности террористам распространиться в другие регионы.