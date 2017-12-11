Путин назвал переговоры с ас-Сиси конструктивными и содержательными

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси во время встречи в Каире. 11 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси во время встречи в Каире. 11 декабря 2017

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что провел с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси конструктивные и содержательные переговоры, обсудил наиболее актуальные вопросы международной и региональной повестки.

"Мы с господином ас-Сиси провели очень содержательные и конструктивные переговоры и в узком составе, и с участием делегаций, наметили планы на перспективу, планы совместной работы, рассмотрели наиболее актуальные вопросы международной и региональной повестки", — сказал Путин во время заявления для прессы.