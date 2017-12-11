ЕС не выдвигает новых инициатив по Ближнему Востоку, заявила Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выступает перед представителями СМИ в Брюсселе. 11 декабря 2017

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выступает перед представителями СМИ в Брюсселе. 11 декабря 2017

БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз не стремится выдвигать новые инициативы по ближневосточному урегулированию, но намерен помочь в поисках путей разрешения проблемы, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Ранее Могерини заявляла, что признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля и перенос туда американского посольства снизит роль США на переговорах, тогда как ЕС намерен активнее способствовать урегулированию.

"Некоторые говорят об инициативе или предложениях Евросоюза. Мы не стремимся к увеличению числа инициатив, мы работаем над тем, чтобы сполна выполнить нашу роль", — сказала глава дипломатии ЕС журналистам.

Она отметила, что ЕС лишь хочет "сполна выполнить свою роль как решительная, спокойная, рациональная, убедительная, ответственная, предсказуемая и способная убеждать сила".

"Мы попытаемся помочь найти решение, избежать опасного вакуума, который может только укрепить опасные, экстремистские позиции", — заявила Могерини.