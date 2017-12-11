Египет всегда смотрит на Россию как на партнера и союзника, заявил ас-Сиси

Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах Сиси во время российско-египетских переговоров в Каире. 11 декабря 2017

Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах Сиси во время российско-египетских переговоров в Каире. 11 декабря 2017

КАИР, 11 дек – РИА Новости. Между Каиром и Москвой существуют прочные стратегические отношения, Египет всегда смотрит на Россию, как на стратегического партнера и союзника, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Уважаемые дамы и господа, хотел бы в самом начале поприветствовать его величество, господина президента (России — ред.) и друга Египта — господина Владимира Путина, присутствие которого сегодня вместе с нами свидетельствует о прочных стратегических отношениях между Египтом и Российской Федерацией", — сказал египетский лидер по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Абдель Фаттах ас-Сиси добавил, что Египет всегда смотрит на Россию, как "на стратегического партнера и союзника во всех областях".

По словам президента Египта, прочные отношения Каира и Москвы носят исторический характер, сложившиеся на протяжении веков. "Мы отметили прочность и наращивание двусторонних отношений между Египтом и Российской Федерацией", — подчеркнул египетский лидер.