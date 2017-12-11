ВВС Турции уничтожили 17 членов РПК на севере Ирака

АНКАРА, 11 дек — РИА Новости. Турецкие ВВС в ходе прошедшей в понедельник воздушной операции на севере Ирака уничтожили 17 членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщил турецкий генштаб.

"В районе Хакурк Северного Ирака 11 декабря была осуществлена воздушная операция против группы террористов, которые, как было установлено, готовились совершить нападение на военный пост, расположенный на границе (с Турцией), а также на находящиеся там же военные базы. В результате операции 17 террористов было уничтожено, разрушено три пещеры и одно убежище, используемые сепаратисткой террористической организацией (РПК)", — говорится в полученном РИА Новости сообщении генштаба ВС Турции.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.