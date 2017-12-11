Правительство меньшинства в Германии не будет стабильным, заявила Меркель

БЕРЛИН, 11 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Правительство меньшинства в ФРГ не будет стабильным, христианские демократы хотят стабильного правительства, намерены сконцентрироваться на его формировании, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после утреннего заседания президиума ХДС, председателем которого она является.

"Правительство меньшинства не будет стабильным правительством, это еще одна причина сконцентрироваться на формировании стабильного правительства", — сказала Меркель, добавив, что "мы хотим стабильного правительства".