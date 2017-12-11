МУС передаст в СБ ООН вопрос об отказе Иордании сотрудничать

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Иордания не выполнила требование об аресте президента Судана Омара аль-Башира, в связи с чем Международный уголовный суд (МУС) передаст этот вопрос на рассмотрение в СБ ООН, постановил суд.

В отношении аль-Башира выписан ордер на арест МУС.

"Иордания не выполнила свои обязательства согласно статуту, не выполнила требование МУС об аресте Омара аль-Башира и передаче его в суд в то время, когда он находился на территории Иордании на саммите стран Лиги арабских государств", — сообщил суд в понедельник.

МУС сообщает, что в связи с нежеланием Иордании сотрудничать суд "принял решение передать вопрос на рассмотрение в Совет Безопасности ООН и Ассамблею государств-участников Римского статута".

Омар аль-Башир 29 марта принял участие в саммите стран Лиги арабских государств, который проходил в Иордании. С 21 июля 2008 года в отношении него действует ордер на арест МУС по обвинению в геноциде в связи с конфликтом в Дарфуре, где, как утверждается, проводились этнические чистки.