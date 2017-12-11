В Нидерландах арестовали подозреваемого в убийстве 25-летней давности

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Полиция Нидерландов с помощью анализа и сравнения ДНК более ста человек смогла арестовать подозреваемого в убийстве девушки, которое произошло 25 лет назад, сообщает портал Dutch News.

Тело 19-летней Милицы ван Доорн было обнаружено в одном из прудов города Зандам рядом с Амстердамом в июне 1992 года. Как выяснилось, неизвестный злоумышленник изнасиловал и зарезал свою жертву.

Образцы ДНК на месте преступления показали, что убийца почти наверняка являлся выходцем из Турции. В этом году правоохранители попросили почти 130 мужчин из турецкой общины в Зандаме сдать свои биоматериалы для сравнения с ДНК преступника. Задержанный приходится родственником одному из таких добровольцев.

В заявлении говорится, что материал ДНК 47-летнего подозреваемого, отобранный уже после его ареста "на 100% совпадает с соответствующими образцами предполагаемого убийцы".