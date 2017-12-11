Курченко отверг связь с Саакашвили и обвинил Луценко в клевете

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Украинский бизнесмен Сергей Курченко заявил, что с экс-президентом Грузии и бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили не знаком, и намерен подать в суд на украинского генпрокурора за распространение клеветы в свой адрес, сообщает "Комсомольская правда в Украине" в понедельник.

Саакашвили задержан на Украине в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением бывшего президента Виктора Януковича, в частности — бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили отрицает эти обвинения.

"Пятого декабря в Верховной раде Украины генеральный прокурор Юрий Луценко безответственно заявил, что Сергей Курченко финансировал протесты Михаила Саакашвили, направленные на свержение существующей власти. Саакашвили не знаю и знать не хочу. А вот с Порошенко мы знакомы и очень даже хорошо", — приводит сайт издания его заявление.

Бизнесмен также заявляет, что намерен в связи с этим подать в суд на Луценко. "Похоже, что Юрий Луценко сделал заявление, находясь в пьяном угаре после очередной попойки со своим кумом-собутыльником Порошенко. Эта алкогольная парочка настолько достала всю нашу страну, весь народ и меня лично, что я подаю иск о защите чести и достоинства за распространение клеветы к Юрию Луценко", — говорится в его заявлении.