В Брюсселе отменили десятки авиарейсов из-за снега

БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Несколько десятков рейсов отменены в международном аэропорту Брюсселя из-за непогоды, администрация рекомендует пассажирам вовсе отказаться от поездки в аэропорт, говорится в сообщении аэровокзала.

"Брюссельский аэропорт советует пассажирам сегодня не ездить в аэропорт. Из-за неблагоприятной погоды многочисленные рейсы были отменены", — заявила администрация аэропорта.

Пассажирам рекомендуют регулярно справляться в авиакомпании о том, состоится ли вылет, дополняется в сообщении.

Ранее аэропорт сообщил, что из-за сильного снегопада вылеты и прилеты задерживаются. Как свидетельствует электронное табло аэропорта, отменены, в частности, рейсы в Рим, Турин, Милан, Лондон, Франкфурт, Мюнхен, Ганновер, Ниццу, Лион, Вильнюс, Амстердам, Варшаву, Женеву, Базель, Вену и Стокгольм.