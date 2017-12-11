МИД Германии отметил успех коалиции США в борьбе с ИГ* в Ираке

БЕРЛИН, 11 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Победа над террористической группировкой "Исламское государство"* в Ираке стала успехом властей страны и союзников по коалиции, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
Ранее премьер-министр и главнокомандующий вооруженными силами Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победном завершении войны против ИГ после восстановления контроля над всей границей с Сирией.
*Террористическая организация, запрещена в России
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