Подозреваемый в хищениях спикер парламента Индонезии подал в отставку

Спикер парламента Индонезии Сетия Нованто в сопровождении Комиссии по искоренению коррупции в Джакарте. Архивное фото

Спикер парламента Индонезии Сетия Нованто в сопровождении Комиссии по искоренению коррупции в Джакарте. Архивное фото

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Спикер парламента Индонезии Сетия Нованто, подозреваемый в хищении около 170 миллионов долларов из госбюджета, подал в отставку, передает национальное информагентство Antara со ссылкой на заместителя председателя парламентского комитета по этике Сарифуддина Суддинга.

Нованто назначил новым спикером Азиза Сямсуддина, сообщает агентство. По данным Суддинга, руководство Совета народных представителей Индонезии получило от Нованто два письма – 4 и 6 декабря.

Ранее индонезийская комиссия по борьбе с коррупцией задержала Нованто по подозрению в хищении средств из госбюджета. Чиновник является одним из фигурантов дела о хищении бюджетных средств, предназначавшихся для запущенного в 2009 году государственного проекта по внедрению в стране новых удостоверений личности.