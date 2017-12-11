Подозреваемый в хищениях спикер парламента Индонезии подал в отставку

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Спикер парламента Индонезии Сетия Нованто, подозреваемый в хищении около 170 миллионов долларов из госбюджета, подал в отставку, передает национальное информагентство Antara со ссылкой на заместителя председателя парламентского комитета по этике Сарифуддина Суддинга.
Ранее индонезийская комиссия по борьбе с коррупцией задержала Нованто по подозрению в хищении средств из госбюджета. Чиновник является одним из фигурантов дела о хищении бюджетных средств, предназначавшихся для запущенного в 2009 году государственного проекта по внедрению в стране новых удостоверений личности.