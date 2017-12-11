Названа причина смерти американского военного во Львове

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Львовская городская администрация назвала причину смерти американского военнослужащего, находившегося в Международном центре миротворчества и безопасности.

По предварительным данным, 21-летний молодой человек скончался из-за сердечного приступа.

В пресс-службе областной администрации отметили, что военнослужащий скоропостижно скончался возле магазина оружия, располагавшегося на Лемковской улице. Отмечается, что мужчина погиб до приезда бригады скорой помощи.

Военнослужащий находился в командировке в Яворовском учебном центре. Туда армия США с 2015 года отправляет своих инструкторов для обучения украинских военных.