В Португалии жертвой бури стала 45-летняя женщина

МАДРИД, 11 дек – РИА Новости. Жертвой бури "Анна", обрушившейся на Европу в воскресенье, стала 45-летняя жительница Португалии, в стране зафиксированы более трех тысяч инцидентов, связанных с непогодой, сообщила Гражданская защита Португалии.

Женщина погибла в результате падения дерева в муниципалитете Марко-де-Канавессеш, расположенном недалеко от Порту, уточнили в Гражданской защите.

По данным метеорологов, утром скорость ветра в некоторых районах страны достигала 130 километров в час.

В общей сложности служба Гражданской защиты сообщила о 3010 зарегистрированных инцидентах, связанных с бурей, обрушившейся на континент в воскресенье, – в том числе 1900 случаях падений деревьев, 346 затоплений, 34 оползней, 551 обрушений сооружений. Больше остальных пострадали территории Лиссабона, Порту, Браги, Авейру, Коимбры и Визеу.

Как уточняют местные СМИ, в работах по борьбе со стихийным бедствием участвуют 9,3 тысячи сотрудников Гражданской защиты, в том числе пожарные, и Национальная гвардия.

Продолжаются проблемы в авиасообщении. Так, аэропорт Мадейры из-за плохой видимости практически не может принимать самолеты, с утра здесь приземлились только два лайнера. С утра в аэропортах Лиссабона и Порту были отменены шесть рейсов — в Париж, Мюнхен, Мадрид, Париж и Лондон, сообщают местные СМИ.