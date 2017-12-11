Десятки рейсов были отложены в аэропортах Испании из-за непогоды в Европе

МАДРИД, 11 дек — РИА Новости. Десятки рейсов были отложены в испанских аэропортах из-за бури "Анна", обрушившейся в воскресенье на Европу.

В общей сложности к утру понедельника были отложены 50 рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Единого оператора аэропортов Испании (Aena).

"Связано это в первую очередь с погодными условиями в других странах Европы и изменениями в расписании рейсов", — пояснила представитель Aena. В частности, в мадридском аэропорту Барахас были перенесены или отменены восемь рейсов, в барселонском аэропорту Эль-Прат — 21.

Буря началась в воскресенье, в Испании она бушевала всю ночь. В стране больше всего пострадали северные районы, в частности, Галисия, где порывы ветра достигали 140 километров в час. Несколько тысяч человек остались без электричества и телефонной связи.

Красный — наиболее высокий — уровень опасности вводился в ряде испанских провинций, в настоящее время он снят везде. В ряде провинций, в первую очередь, на севере страны, сохраняется оранжевый уровень опасности, сообщает метеорологическое агентство Испании Aemet.