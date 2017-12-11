Итальянец, сбивший четырех человек, хотел убить больше людей, пишут СМИ

РИМ, 11 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянец, который в субботу сбил на своем автомобиле нескольких прохожих в центре северного города Сондрио, в момент задержания заявил, что намеревался убить много людей, сообщают местные СМИ.

В субботу вечером 27-летний Микеле Бордони на полном ходу въехал на своей "Тойота Ярис" в пешеходную зону Сондрио, жители которого совершали покупки на рождественском рынке, и сбил нескольких прохожих. В результате этого инцидента были ранены четыре человека, в том числе 44-летняя женщина, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии и сейчас находится в реанимационном отделении местной больницы.

Бордони пытался бежать с места происшествия, но был задержан представителями правоохранительных органов. "Я должен был убить больше людей", — приводит его слова в момент задержания информагентство Ansa.

Виновник инцидента находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Поскольку Бордони получил легкое ранение, он был доставлен в больницу, где в его крови, помимо алкоголя, были обнаружены наркотические вещества. Мужчина был также обследован в психиатрическом отделении. По информации следственных органов, никогда ранее он не проходил лечения по поводу проблем с психикой.

В воскресенье Бордони был переведен из больницы в тюрьму Сондрио. Ему предъявлено тяжкое обвинение в попытке совершения массового убийства. Следствие по данному делу продолжается.

По свидетельствам нескольких очевидцев, перед тем как приехать в Сондрио, мужчина на большой скорости промчался по городку Кьеза-ин-Валмаленко, где под колесами его автомобиля тогда лишь чудом не оказались люди.