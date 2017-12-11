В нескольких районах на севере Италии введен красный уровень метеоопасности

РИМ, 11 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Сильные снегопады, ледяные дожди и мощные ветры обрушились в понедельник на Италию, в ряде северных районов которой национальная служба Гражданской обороны даже ввела наивысший – красный — уровень метеоопасности из-за угрозы дождевых паводков и наводнений.

Особые меры предосторожности предпринимают в этой связи власти итальянских областей Лигурия и Тоскана, во многих городах которых в понедельник были закрыты школы и другие детские учреждения.

Из-за сильных снегопадов прекращено движение поездов на ряде направлений в североитальянских областях Пьемонт, Валле-д'Аоста и Лигурия. После того, как в воскресенье вечером поезд, в котором находились около 400 пассажиров, был в течение нескольких часов блокирован на железной дороге Милан-Генуя, руководство компании "Итальянская железнодорожная сеть" (Rfi) объявило об отмене многих поездов из-за плохих метеоусловий на севере страны.

Одновременно ледяные дожди привели к тому, что в понедельник утром было перекрыто движение по нескольким крупным автодорогам, в частности, по автостраде А-6, соединяющей Турин с Савоной.

К радости детей во многих северных городах Италии, например, в Милане, этой зимой впервые выпал снег. Однако зачастую снегопады сопровождаются ледяными дождями, и муниципальные власти предупреждают непривычное к таким погодным феноменам население об опасности гололеда.

В центральной части Италии особое беспокойство вызывают сильные ветры. Они уже повалили множество деревьев в области Умбрия, где из-за этого оказалось затруднено движение по целому ряду автодорог.

На юге страны непогода стала причиной прекращения морского сообщения в Неаполитанском заливе и между Сицилией и некоторыми другими итальянскими островами. В понедельник утром из порта Неаполя не вышли паромы на Капри, Искью и Прочиду, а на Сицилии было прекращено движение на ряде морских линий из Палермо и Трапани.