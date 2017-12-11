Лавров рассказал, как победить терроризм

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 дек — РИА Новости. Победить терроризм можно, если все страны объединятся в подлинную антитеррористическую коалицию без двойных стандартов и скрытых мотивов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Беспрецедентная вспышка международного терроризма представляет собой самую серьёзную угрозу для всех стран без исключения", — сказал он, выступая с лекцией в Нью-Дели.

"С этим злом можно эффективно справиться только, если мы все объединим наши усилия и будем действовать вместе как подлинно единая антитеррористическая коалиция, действовать без двойных стандартов и скрытых мотивов. Победить ИГИЛ* и "Нусру"* и все ее реинкарнации можно путём противодействия трансграничным передвижениям иностранных террористических группировок, распространению террористической идеологии, которая подпитывает радикальный дух — это приоритетные темы на сегодняшний день", — отметил Лавров.

По его словам, на саммите в Маниле 14 ноября предложенная Россией декларация по борьбе с распространением идеологии терроризма, террористическими идеями и пропагандой была принята.

"Мы рассчитывает на продолжение сотрудничества с индийскими партнерами на этом треке", — сказал глава МИД РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России.