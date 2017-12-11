Более 350 тысяч украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Более 350 тысяч граждан Украины воспользовались безвизовым режимом поездок в страны ЕС с начала его действия, сообщает в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Ведомство напоминает, что в понедельник исполнилось ровно полгода, как граждане Украины свободно пользуются правом безвизовых поездок в страны Европейского союза, за исключением Великобритании и Ирландии и включая четыре шенгенских государства – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

"Всего с начала действия безвиза со странами ЕС сотрудники госпогранслужбы на границе оформили 355 тысяч граждан Украины, которые путешествуя, воспользовались преимуществами упрощенной системы. При этом более 128 тысяч украинцев использовали для путешествий авиационный транспорт, 227 тысяч наших соотечественников путешествовали автомобилями и железной дорогой, а незначительное количество граждан направлялись через морские пункты пропуска", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, в рамках безвизового режима со странами ЕС больше всего украинцы направлялись через границу с Польшей и Румынией – почти 90 тысяч и 65 тысяч человек соответственно. По данным ведомства, определенный ажиотаж среди желающих беспрепятственно путешествовать наблюдался в первые летние месяцы действия безвиза – в среднем пограничники оформляли до 80 тысяч украинцев за месяц. Сейчас наблюдается уменьшение количества туристов в безвизовом порядке. В ноябре этот показатель составлял 32,5 тысячи человек, сообщает погранслужба.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.