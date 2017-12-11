Лавров считает, что новая стратегия США по Афганистану не сработает

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не считает, что новая стратегия США по Афганистану сработает, об этом он заявил, выступая с лекцией в ходе визита в Нью-Дели.

"Я не думаю, что последняя американская стратегия по Афганистану, которая была объявлена и которая делает акцент на использовании силы, чтобы победить тех, кто не будет сотрудничать, тех, кто будет прибегать к насилию, я не думаю, что она будет работать, честно", — сказал министр.

Он добавил, что точно так же "за последние 16 лет присутствие огромной армии НАТО не помогло ни подавить экстремизм и терроризм, ни прекратить производство наркотиков, которое в этом году достигло исторического максимума".

В августе президент США Дональд Трамп объявил новую стратегию в Афганистане. В ходе выступления он пригрозил Исламабаду, что он может "многое потерять", если продолжит "укрывать террористов" на своей территории. Также Трамп заявил, что США будут развивать стратегическое партнерство с Индией для нормализации ситуации в Афганистане, Вашингтон рассчитывает на большую помощь Индии в этом вопросе.