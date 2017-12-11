Латвия хочет позитивно повлиять на диалог России и ЕС, заявил посол

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В отношениях России и Евросоюза не хватает взаимопонимания, Латвия готова повлиять на развитие диалога между Москвой и Брюсселем, заявил посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш на встрече с главой международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым.

"Диалог важен… Без диалога невозможно говорить о взаимопонимании, без взаимопонимания невозможно говорить о взаимном доверии. Я думаю, это как раз то, чего не хватает в отношениях между странами Европейского Союза и РФ. Если мы со своей стороны, Латвия может как-то повлиять позитивно в качестве развития этого диалога, я как посол, несомненно, был бы очень рад", — сказал он.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад ввел против России санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

С 2016 года Россия не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.

В конце июня этого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.