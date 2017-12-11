НЬЮ-ДЕЛИ, 11 дек — РИА Новости. Россия, Индия и Китай готовы делиться с другими странами опытом в деле борьбы с иностранными террористами и финансированием терроризма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия, Индия и Китай готовы делиться с другими партнёрами опытом в деле борьбы с иностранными-террористами боевиками и финансированием терроризма", — сказал он по итогам встречи РИК (Россия, Индия и Китай).

По словам Лаврова, в ходе встречи РИК стороны подчеркнули безальтернативность борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая распространение террористической идеологии. "Убеждены в востребованности уникального опыта антитеррористического взаимодействия в ШОС, в рамках которого принята конвенция по противодействию терроризму", — сказал глава МИД РФ.