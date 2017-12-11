Защита Свиридова обжалует решение польского суда по статусу резидента ЕС

ВАРШАВА, 11 дек — РИА Новости. Защита журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова обжалует решение польского суда, который ранее, без объяснения причин, признал законным лишение россиянина статуса резидента ЕС, сообщил РИА Новости его адвокат Ярослав Хелстовский.

МИД Польши 24 октября 2014 года аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года, не объяснив причины. После этого польские власти, засекретив дело и отказываясь объяснять причины такого решения, начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство — статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.

Воеводский административный суд в Варшаве 10 ноября счел законным лишение Свиридова статуса долговременного резидента ЕС. При этом польские власти отказали журналисту в возможности присутствовать на заседании, суд не стал заслушивать его обращение.

По словам адвоката, жалоба на это решение будет подана в Высший административный суд до католического рождества, которое празднуют 25 декабря.

"Так как отведенный законом срок подачи жалобы выпадает на конец декабря, мы будем стараться сделать это перед праздниками. У нас есть время до конца декабря, но, чтобы чувствовать себя спокойно, мы решили подать документы в суд перед праздниками", — сказал он.

По словам Хелстовского, говорить о дате рассмотрения дела пока рано, так как вопрос может затянуться на несколько месяцев.

Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ: письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах.

История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России. В сентябре 2015 года российский корреспондент лично разговаривал в Варшаве с представителем ОБСЕ по свободе прессы на эту тему. В сентябре 2017 года члены российской делегации на ежегодной конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве вновь заявили о незаконности высылки журналиста из Польши.

Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление своей профессиональной деятельности, а также как недопустимое давление на представителя СМИ.