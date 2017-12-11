В МИД Белоруссии рассказали о возможном упрощении визового режима с ЕС

МИНСК, 11 дек – РИА Новости. Принципиальных разногласий в переговорах об упрощении визовых формальностей между Белоруссией и ЕС нет, подписание соответствующего соглашения сдерживают технические моменты, сообщил в понедельник в Минске заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко.
"Нам надо продолжать переговоры, искать выходы с той ситуации, которую мы имеем. Это не принципиальные разногласия. Есть технические вещи, над которыми нам надо работать", — сказал Кравченко журналистам.
При этом он не стал уточнять моменты, которые сдерживают подписание документа. Замминистра подчеркнул, что это является предметом переговоров.
Кравченко также воздержался от прогнозов относительно того, когда спорные моменты могут быть урегулированы. "Сложно сказать. Я бы не давал оценок, когда это может быть", — сказал он. Замминистра подчеркнул, что это зависит от всех заинтересованных ведомств сторон, причем речь идет не только о Еврокомиссии, но и о всех странах-членах союза.