Аэропорт Брюсселя задерживает рейсы из-за снегопада

БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Международный аэропорт Брюсселя предупредил о задержке рейсов из-за снегопада, говорится в сообщении аэровокзала.

"Наши службы в настоящий момент очищают от снега все полосы, стоянки и дороги в аэропорту. В связи с операциями по защите от обледенения и снегоуборочными работами могут быть задержки вылетов и прилетов", — сообщила администрация аэропорта.

Пассажирам рекомендуется перед поездкой в аэропорт проверять информацию, размещенную на его интернет-сайте, или связаться с авиакомпанией.

Как свидетельствует электронное табло аэропорта, задерживаются рейсы из Великобритании, Швейцарии, Дании, Испании, Норвегии, Италии, Португалии и Румынии. Рейс из Шереметьево, который по расписанию должен прибыть в 13.15 мск, ожидается в 13.29 мск.

С задержкой вылетят самолеты в США, Данию, Канаду, Францию и ряд африканских стран. Со значительной задержкой также вылетит рейс авиакомпании Brussels Airlines Брюссель – Домодедово, запланированный на 12.25 мск. Вылет ожидается только в 14.05 мск. При этом отправка рейса "Аэрофлота" в Шереметьево задерживается лишь на 9 минут.