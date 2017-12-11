МИД Китая назвал необоснованными обвинения Германии в шпионаже

ПЕКИН, 11 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан назвал "совершенно необоснованными" обвинения в том, что китайская разведка создала фейковые аккаунты в социальной сети LinkedIn для того, чтобы рекрутировать информаторов в Германии.

Ранее Федеральная служба защиты конституции Германии сообщила, что около десяти тысяч жителей ФРГ стали целью "китайских шпионов", использовавших социальную платформу. По данным немецкой газеты Spiegel, Китай использовал социальную сеть LinkedIn, чтобы "рекрутировать информаторов в Германии". В частности, по данным издания, китайская разведка под видом якобы зарегистрированной в соцсети женщины инициировала контакты с сотрудниками государственных органов, дипломатами и парламентариями, чтобы собирать информацию.

"Эти заявления соответствующих органов Германии совершенно необоснованные. Мы надеемся на то, что соответствующие структуры, особенно правительственные органы Германии, будут делать больше ответственных заявлений, а не таких, которые не идут на пользу двусторонним отношениям Китая и Германии", — заявил Лу Кан на брифинге.